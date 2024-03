Ex-BBB Paula Amorim tem aborto espontâneo e fala sobre perda do bebê

Paula Amorim e Breno Simões fizeram uma live no Instagram, nesta terça-feira (26), para contar sobre um momento delicado na família. Eles explicaram como ocorreu a perda do segundo filho do casal, que foi anunciado no dia 11 de março.

O casal de ex-BBBs deu a notícia do aborto espontâneo sofrido por ela. Eles já são pais de Theo, de 1 ano e 8 meses.

"Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Por aqui estamos nos fortalecendo, nos cuidando, trabalhando a nossa resiliência e alimentando nossa fé. Queremos agradecer pelas mensagens de carinho e apoio que sempre recebemos por aqui 🤍", escreveu o casal.

Paula e Breno estavam em Maragogi (AL) na semana passada, quando tudo ocorreu. A influenciadora começou a ter sangramento e cólica: "Viemos aqui para falar algo que não é legal, mas que nos sentimos mais preparados para falar agora. Semana passada a gente viajou na madrugada de terça-feira e comecei a ter um sangramento intenso. Acordei com uma cólica forte de repente, fui para o banheiro e chamei o Breno".

Eles foram para um hospital em Recife, onde Paula recebeu atendimento. Porém, não foi possível impedir o aborto espontâneo: "Fomos para Recife e vimos que o sangramento não ia cessar e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê".