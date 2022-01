Paraenses reagem ao uso do bordão em Macapá: 'O endoida caralh* não é nosso?'

As aparelhagens entraram na crista da onda nacional após a passagem do "furacão" Anitta por Belém para a gravação do clipe "No chão novinha". O bordão "endoida caralh*", que costuma ser cantado pelo público paraense nos shows de aparelhagens, ganhou espaço no clipe e se expande pelo Brasil. Em Macapá, no Amapá, o público cantou o "hino das aparelhagens" durante um show de Luísa Sonza, que ficou encantada com o coro.

A reação dos paraenses ao uso do bordão fora do estado, não foi positiva: "Amapaense sempre se apropriando dos paraenses", comentou um internauta. "O endoida caralh* não é nosso?", questionou outro.

Alguns outros comentários foram: "Neles (macapaenses) não brilha"; "Já sinto os paraenses se doendo"; "Depois é a gente que rouba a cultura do norte"; se falarem que inventaram o 'endoida c*' ou que fazem melhor vou cometer um crime de ódio"; "Infelizmente, como eles não respeitam, vamos ter que patentear e registrar a marca"; "Quem esse povo de Macapá pensa que é? 'Endoida c*' é daqui de Belém-PA. Palhaçada".

Os amapaenses também reagiram às críticas dos paraenses: "Lá vem os paraenses com síndrome de paulistas"; "Paraense quer se apropriar de tudo. Cá entre nós, o nosso açaí é muito melhor"; "paraense não cansa de ser chato"; "Nos mentions disso aqui já vemos ao início da primeira guerra Amapá x Pará do ano"; "Paraense povo chato pra c*", finaliza outro internauta

