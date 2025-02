Oruam se manifesta após nova prisão e pede desculpas aos fãs: 'Decepcionei'

O rapper Oruam usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (26/02), para se pronunciar após ser preso novamente. Ele foi detido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro depois que um traficante foragido da Justiça foi encontrado em sua casa. Algumas horas depois, o artista foi liberado.

Em publicação no Instagram, Oruam demonstrou preocupação em decepcionar aqueles que o acompanham. “Tenho medo de decepcionar Deus, meu pai, minha mãe, meus fãs, meus amigos e todos que gostam de mim”, escreveu. O cantor também reconheceu seus erros e pediu desculpas. "Minhas atitudes me trouxeram grandes inimigos, minhas vitórias me encheram de ego, na derrota lembrei da humildade. Peço desculpas só aos meus fãs e à minha família, que hoje eu os decepcionei", completou.

Essa é a segunda vez que Oruam é preso em menos de uma semana. Dias atrás, ele foi detido após furar uma blitz no Rio de Janeiro. Segundo informações, o cantor tentou escapar da fiscalização realizando manobras arriscadas, conhecidas como “cavalos de pau”, mas foi interceptado. Na ocasião, ele foi liberado após pagar uma fiança de cerca de R$ 60 mil.