Após ser preso, Oruam anuncia álbum 'Liberdade' e lança música como resposta às polêmicas; confira

Oruan, artista carioca, foi detido no Rio de Janeiro após ser parado em uma blitz na última quinta-feira (20). Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCeRJ), ele teria feito uma manobra perigosa no trânsito, tentando escapar dos policiais com um "cavalo-de-pau".

"Ele foi encaminhado por policiais militares à delegacia, onde foi autuado em flagrante por direção perigosa. Foi arbitrada fiança", informou a polícia. O valor da fiança, fixada em R$ 60 mil, foi pago pelo também rapper Orochi, amigo de Oruam.

"Vou responder com música", diz Oruam

Após o episódio, Oruam se manifestou nas redes sociais e criticou a atenção repentina da mídia. "Eu sou o artista mais ouvido do Brasil do trap e ninguém nunca quis me entrevistar. Agora que saiu os ‘bagulho’ aí, vocês querem me entrevistar?", provocou.

Novo álbum está disponível nas plataformas digitais (Reprodução / Instagram @oruam)

O rapper também afirmou que irá tratar do assunto por meio de suas músicas. "Vou responder com música. Eu não aguento mais todo mundo falando de mim", completou.

Lançamento do álbum "Liberdade"

Faixas do novo álbum 'Liberdade' (Reprodução / Instagram @oruam)

O novo álbum de Oruam já está disponível nas plataformas digitais. O projeto conta com 15 faixas, incluindo as músicas "22 Meu Vulgo" e "Jogador Caro".O anúncio do lançamento gerou grande expectativa entre os fãs, especialmente pelo momento polêmico vivido pelo rapper. A obra promete trazer reflexões sobre sua trajetória e os desafios enfrentados.

Confira o clipe de 22 Meu Vulgo: