Rapper Oruam é detido no Rio nesta quinta (20), ao tentar fugir em carro de abordagem policial

Ao fazer uma manobra arriscada para fugir de uma abordagem policial pela contramão na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o rapper Oruam foi detido nesta quinta-feira (20).

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por direção perigosa e foi arbitrada fiança – o valor não foi divulgado. De acordo com a assessoria de comunicação do rapper, o artista foi encaminhado à 16ª DP (Barra) "após ter sido parado em uma blitz".

Oruam foi colocado em uma viatura policial. Uma multidão se aglomerou no entorno do veículo, e policiais usaram spray de pimenta para dispersar as pessoas no local. Oruam corresponde a Mauro escrito ao contrário e é o nome artístico do Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Ele é filho de Marcinho VP, chefe da facção criminosa Comando Vermelho, preso e condenado a 37 anos de prisão por assassinato, formação de quadrilha e tráfico.

O rapper tem uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. Recentemente, ele virou alvo de projetos des lei em todo o país para proibir a contratação de shows, artistas e eventos voltados ao público infantojuvenil que promovam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.