Qual é a relação de Oruam com Marcinho VP e Elias Maluco? Entenda!

Prisões, camisa e tatuagem com o rosto de Marcinho VP e de Elias Maluco, e pedido de liberdade para preso por tráfico de drogas, homicídio qualificado e formação de quadrilha. A vida de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, se resume recentemente por esses fatos.

Nesta quarta-feira (26), o trapper foi preso pela segunda vez em menos de uma semana, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após abrigar um foragido na Justiça, por conta disso, internautas dominaram as redes sociais e trouxeram à tona as conexões familiares de Oruam.

Vale lembrar, que na prisão de hoje, o trapper era investigado por um disparo de arma de fogo no interior de São Paulo, em dezembro de 2024. A mãe dele, Marcia Gama, também faz parte das investigações.

Nas redes sociais, Oruam tem um estilo de vida ostentador e extravagante, com carros de luxo e mansão em área nobre do Rio. São mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, ele tem 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

FAMÍLIA

Oruam é filho de Marcinho VP, um conhecido traficante carioca e um dos chefes do Comando Vermelho. Ele está preso desde 1996. Condenado a 44 anos de prisão, VP foi julgado pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado e formação de quadrilha.

Preso com apenas 26 anos, na ocasião Oruam não era nem nascido quando tudo ocorreu com o VP. O trapper de 23 anos, sai em defesa do pai sempre que pode. Durante o festival Loolapalooza de 2024, ele subiu ao palco com uma camiseta pedindo pela liberdade da figura paterna.

VP tem cinco filhos, todos com Marcia Gama. Além de Oruam, eles são pais da cantora gospel Débora Gama.

Marcia foi presa em 2010 acusada de lavar dinheiro para o tráfico a mando de seu marido. Ela passou cinco meses detida.

TATUAGENS

No corpo, Oruam tem diversas tatuagens, mas duas chamam atenção. Do lado esquerdo do peito, além do coração, o cantor tem o rosto de seu pai. Ao lado da imagem de VP, Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, também está eternizado.

Tatuagens Oruam. (Reprodução)

Oruam chava Elias Maluco de "tio". O criminoso foi condenado ontem a 28 anos e seis meses de prisão pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, em junho de 2002. Para quem não lembra, o jornalista foi repórter investigativo e produtor brasileiro da TV Globo, ele trabalhou na emissora de 2016 até seu assassinato, que ocorreu na Vila Cruzeiro, na Penha, no Rio de Janeiro. Tim fazia uma reportagem sobre baile funk.

O jornalista foi torturado e teve seu corpo esquartejado, queimado e enterrado na Favela da Grota, no Complexo do Alemão.

Elias Maluco era na época o chefe do tráfico do local e um dos principais líderes da facção Comando Vermelho, na ocasião. Além do homício, ele ainda foi condenado por ocultação de cadáver e formação de quadrilha.

O preso foi encontrado morto no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, em 2020.

As tatuagens com os rostos de VP e Elias foram expostas em dezembro de 2023, quando Oruam compartilhou uma foto no Instagram, em que mostrava que tatuou todo o lado esquerdo do corpo, do pé até o ombro. "Minha família, amo mais que tudo", escreveu.