Oruam é preso em flagrante após foragido da Justiça ser encontrado na casa do rapper

O trapper Oruam foi preso em flagrante nesta quarta-feira (26). O motivo seria o fato de abrigar em sua casa um foragido da Justiça. O artista, que era alvo de buscas, acabou sendo preso por outro motivo. Os policiais encontraram, na mansão dele, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o traficante Yuri Pereira Gonçalves, procurado por envolvimento com organização criminosa. Além disso, com ele foi encontrada uma pistola 9mm com kit-rajada e munição.

O traficante Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por organização criminosa, estava foragido e foi encontrado na casa de Oruam. (Reprodução)

O artista já estava sendo investigado por ter atirado no condomínio em Igaratá, em São Paulo, em dezembrio de 2024. Por isso, ele foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo. De acordo com o delegado, o incidente ocorreu "após ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas".

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram até a mansao do trapper cumprir mandados de busca e apreensão contra ele e a mãe dele, Márcia Nepomuceno, expedidos pela Justiça de Santa Isabel (SP).

Por conta do disparo, no fim do ano passado, a Justiça determinou a busca dessa arma. Não há mandado de prisão contra o rapper nesse inquérito.

Como Yuri estava na mansão de Oruam, o trapper foi enquadrado por favorecimento pessoal, ou seja, por ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades.

Oruam e Yuri foram levados para a Cidade da Polícia.

“Vou falar pra tu não. Tu é delegado, juiz, para eu falar alguma coisa pra você?”, declarou Oruam aos repórteres.

Material apreendido na casa de Oruam. (Reprodução/TV Globo)



Oruam é o nome artístico do Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, uu seja, Oruam é Mauro escrito ao contrário. Ele é filho de Marcinho VP, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo Ministério Público (MP) como um dos chefes do Comando Vermelho. O trapper tem uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Vale lembrar que a prisão desta quarta-feira não tem relação com o episódio da semana passada, quando Oruam foi preso após realizar manobras arriscadas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.