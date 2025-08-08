O que é sepse? Entenda a condição que levou a internação de Faustão

O comunicador Fausto Silva está internado desde o final de maio deste ano por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse. As informações oficiais são do boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), onde Faustão está em tratamento.

Na última quinta-feira (07), foi divulgado que o apresentador já controlou a infecção e que foi submetido a um transplante de fígado e a retransplante de rim. O apresentador tem 75 anos.

O que é sepse?

A condição também é conhecida como sépsis ou septicemia. Antigamente, ela também era conhecida de "infecção do sangue". Se trata de uma doença complexa e potencialmente grave, segundo o Portal Drauzio Varella. Hoje em dia, ela é mais conhecida como sepse.

No caso, uma infecção em qualquer parte do corpo pode desencadear um conjunto de manifestações graves por todo o organismo. A sepse é este conjunto de manifestações. Assim, a infecção pode estar localizada num determinado órgão, mas outra parte fica inflamada e debilitada. O perigo reside na possibilidade de comprometer o funcionamento de vários órgãos.

Em casos com maior gravidade, a inflamação pode ocasionar a disfunção ou falência de múltiplos órgãos, em que dois ou mais órgãos acabam perdendo sua função, segundo o Ministério da Saúde.

Quem pode ter sepse?

O Ministério da Saúde destaca alguns grupos que tem maior probabilidade de sofrerem com o problema:

Bebês prematuros;

Idosos com mais de 65 anos;

Pessoas com doenças crônicas: diabetes, doenças pulmonares e renais;

Pessoas convivendo com o HIV, que fizeram quimioterapia ou usaram medicamentos que afetam as defesas do organismo.

Quais os sintomas da sépsis?

A doença não tem sintomas específicos e definidos, mas é preciso estar atento para alguns sinais, como:

Apresentar infecção com quadro de febre ou hipotermia;

Taquicardia;

Taquipneia (respiração acelerada);

Tontura;

Pressão baixa;

Falta de ar;

Sonolência excessiva;

Confusão mental;

Baixa produção de urina.

É importante dizer que o diagnóstico depende de uma avaliação clínica e laboratorial para identificar e tratar a doença. Assim aconteceu com o Faustão para tratar o processo infeccioso.

Qual o melhor tratamento para sepse?

A escolha do tratamento dependerá da avaliação médica de acordo com cada paciente. O órgão do governo federal aponta que os pacientes devem ser tratados com antibiótico rapidamente, mas antes é preciso identificar o agente causador da infecção por meio da coleta das culturas no sangue.

A doença se mostra alarmante, já que mata 11 milhões de pessoas por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Já os dados da Fiocruz apontam que cerca de 240 mil pessoas morrem anualmente por conta da doença, no Brasil.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)