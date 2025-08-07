Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo, revela hospital

O apresentador Fausto Silva passou por um transplante de fígado e um retransplante renal na noite da última quarta-feira (6), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela unidade de saúde na noite desta quinta-feira (7).

Segundo o boletim médico, Faustão está internado no hospital desde 21 de maio deste ano, em tratamento contra uma infecção bacteriana aguda. A condição foi caracterizada pelos médicos como sepse, quadro grave que pode causar disfunção de órgãos e representar risco à vida.

Os procedimentos realizados nesta semana representam o terceiro e o quarto transplante de órgãos aos quais o apresentador foi submetido. Ainda segundo o hospital, retransplante renal já estava programado há cerca de um ano.

Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração após enfrentar insuficiência cardíaca, permanecendo internado por cerca de dois meses. Oito meses depois, em abril de 2024, foi submetido a um transplante de rim, permanecendo hospitalizado por 53 dias. Os problemas renais se agravaram após o quadro cardíaco.

O Hospital Israelita Albert Einstein informou que novas atualizações sobre o estado de saúde do apresentador serão divulgadas conforme a evolução do quadro clínico.