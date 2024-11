Filho de Faustão fala sobre vida do pai após transplante de órgãos

João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, o Faustão contou alguns detalhes sobre como é a rotina de saúde do pai após dois transplantes de órgãos que recebeu. O primeiro, de coração, aconteceu em agosto de 2023, e o segundo, de rim, em fevereiro de 2024.

De acordo com João, seu pai não está com a saúde plena e apesar de “não estar vivendo da forma que gostaria”, ele está se recuperando gradativamente e melhorando um pouco mais a cada dia.

Em entrevista à revista Quem, o filho de Fausto Silva também disse que após os transplantes realizados, ele percebeu com mais força a relação de carinho que as pessoas tem com o seu pai.

“Sempre soube que o meu pai era uma pessoa querida por levar alegria. Agora, depois de tudo o que ele passou, é emocionante ver como as pessoas realmente gostam dele”, declarou João Silva.