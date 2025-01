Fausto Silva está internado para tratar infecção, segundo esposa

O apresentador Fausto Silva, de 74 anos, está internado novamente! O artista encontra-se no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para concluir o tratamento de uma infecção. A informação foi confirmada por Luciana Cardoso, esposa do artista, ao portal Splash UOL.

Luciana explicou que Fausto está na unidade hospitalar desde o final de dezembro para tratar a condição médica e deve receber alta no final de semana. A data exata da internação e o motivo específico que desencadeou o problema de saúde não foram divulgados.

“Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana”, declarou Luciana.

Fausto Silva, que realizou um transplante de coração em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro do mesmo ano, permanece fora da televisão desde maio do mesmo ano, quando deixou o comando do programa "Faustão na Band".