Faustão é internado no mesmo hospital de Silvio Santos

O ex-apresentador de TV Fausto Silva, conhecido como Faustão, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o mesmo onde está internado o comunicador Silvio Santos.

De acordo com Luciana Cardoso, esposa de Faustão, o apresentador tem se internado regularmente para monitorar o funcionamento de seu rim transplantado, após ter passado por um transplante renal em fevereiro.

"Ele vai duas vezes por semana. Tudo conforme a rotina dele", explicou Luciana em entrevista à Folha. Faustão foi internado na noite de quinta-feira (15/8) e a previsão é de que receba alta nesta sexta-feira (16/8).

Proximidade com Silvio Santos

Faustão foi internado em uma ala próxima à de Silvio Santos, que está no mesmo hospital desde o início de agosto. Inicialmente, o SBT informou que Silvio Santos, que se recuperou recentemente de um quadro de H1N1, havia ido ao hospital apenas para exames de rotina. No entanto, ele permanece recebendo cuidados médicos há mais de duas semanas.

Estado de saúde de Silvio Santos

Na última quarta-feira (14/8), Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, atualizou o estado de saúde do avô, mencionando que ainda não o visitou devido às restrições de visitas impostas pelo hospital. "É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", disse o ator em entrevista à revista Quem. Tiago também destacou que foi o próprio Silvio quem optou por ir ao hospital, por ser muito cuidadoso com sua saúde.