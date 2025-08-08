Capa Jornal Amazônia
Filho de Faustão revela reação do pai após ele fechar contrato com o SBT

João Silva estreia o Programa do João, neste sábado, 9, à meia-noite, no SBT

Em entrevista recente ao programa The Noite, com Danilo Gentili, João revelou a reação do pai ao saber que ele assinaria contrato com o SBT. (Foto: Instagram @joaosilva)

João Silva está prestes a dar um passo importante na carreira televisiva com a estreia do Programa do João, neste sábado, 9, à meia-noite, no SBT. A estreia acontece em um momento delicado para a família: o pai do apresentador, Faustão, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, tratando uma infecção bacteriana que evoluiu para sepse.

Gravado antes da internação de Faustão se tornar pública, o primeiro episódio do programa não abordará a situação de saúde do comunicador. Ainda assim, segundo a assessoria de imprensa de João Silva, a exibição foi mantida.

Em entrevista recente ao programa The Noite, com Danilo Gentili, João revelou a reação do pai ao saber que ele assinaria contrato com o SBT.

"Acho que uma das coisas que deixou ele mais feliz de eu vir para o SBT foi pelo fato de ser uma emissora que ele não trabalhou. Ele não trabalhou na RedeTV! e não trabalhou no SBT. Ele olhando assim que é o filho fazendo o próprio caminho, entrando no lugar onde ele não teve, é um passo bacana", afirmou.

Com um formato que aposta na mistura de gerações e em um tom nostálgico, o novo programa será exibido aos sábados, após o Sabadou com Virginia. Apesar da mudança de emissora, o título da atração, antes exibida na Band, segue o mesmo: Programa do João. Isso se deve ao fato de o apresentador deter os direitos sobre a marca.

Saúde de Faustão

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, Faustão passou recentemente por duas cirurgias: um transplante de fígado, realizado na quarta-feira, 6, e um retransplante de rim, feito na quinta, 7. Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.

As informações constam no primeiro boletim médico divulgado sobre esta nova internação, publicado apenas na noite de quinta-feira, 7.

Na quarta-feira, começaram a circular notícias de que o apresentador estaria internado por conta de uma infecção na perna. A assessoria de imprensa, no entanto, não confirmou nem negou a informação. No dia seguinte, pela manhã, o SBT, nova casa de João Silva, noticiou a internação. À tarde, a informação foi confirmada oficialmente pelo hospital ao Estadão.

O apresentador foi internado em maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. O tratamento envolve o controle infeccioso e uma reabilitação clínica e nutricional.

