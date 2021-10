Dono de grandes hits, cantor Betto Douglas retorna aos palcos hoje em Belém

Dono de hits marcantes dos anos de 1980, o cantor e compositor Betto Douglas, conhecido como o rei da Lambada Tropical, retorna aos palcos nesta sexta, 8, a partir das 20h, na Casa da Seresta em Belém. Após a pausa forçada e dificuldades enfrentadas durante a pandemia, o cantor retorna com força e determinação no mundo dos eventos musicais. Betto fará ainda uma participação no aniversário de 70 anos da aparelhagem “Rubi”, em Belém.

Segundo o cantor, a expectativa desse retorno é a melhor possível. "Nosso público está carente de diversão, de entretenimento. E graças a Deus estamos vencendo aos poucos essa pandemia e poderemos voltar com nossas atividades. Não só eu como artista, mas os músicos e todos os trabalhadores que precisam disso”, afirmou.

Sobre o novo show de retorno aos palcos, o cantor foi enfático. “Estou preparando com carinho o repertório, não vão ficar de fora todos os sucessos da minha carreira. Músicas que marcaram minha trajetória e onde tudo começou lá em 1982, quando cheguei no Pará e esse povo maravilhoso me recebeu com muito amor, de braços abertos. Ninguém imagina como eu devo minha carreira ao povo do Pará. Como eu amo o Pará, gostaria inclusive de ter nascido aqui. No show, também vamos misturar sucesso de outros artistas e quero fazer o público dançar bastante.

Famoso compositor de "Merengue Moreninha, Galo Gago, Coração de Carreteiro, L´amur e outros", esses grandes sucessos venderam cerca de doze milhões de cópias. Ao longo de sua carreira, Betto já gravou doze LPs e quinze CDs. Com uma veia musical eclética, ele também já se apresentou em diversos programas como Fantástico, Faustão, Silvio Santos, entre outros.

Entre compromissos já confirmados pela agenda do cantor, além do show de hoje, ele se apresenta na próxima segunda (11), no Palácio dos Bares, a partir das 17h, em meio ao Fest Círio 2021.

No sábado (16), ele participa do aniversário de 70 anos da grande aparelhagem “Rubi”, a partir das 22h na casa de show Recreio, em Ananindeua. No domingo (17), ele se apresenta no Cassazum, a partir das 16h. O artista promete muita animação e resgate aos bons tempos em suas apresentações.

Agende-se:

Betto Douglas na casa da Seresta

Data: 8/10, às 20h

Local: Casa da Seresta (Travessa Ferreira Pena, 354 - Umarizal)