Núbia Oliiver decide sair do Brasil durante o carnaval: 'melhor coisa que fiz'

Núbia Oliiver decidiu não participar do Carnaval deste ano e explicou o motivo. Em vez de acompanhar a folia no Brasil, a influenciadora e ex-modelo optou por viajar para o exterior durante o período da festa.

De acordo com ela, a decisão foi tomada após repensar prioridades. Núbia afirmou que reconhece a importância cultural do Carnaval, mas disse que situações envolvendo bastidores e exigências do evento fizeram com que ela se afastasse da celebração.

A influenciadora também citou que, para desfilar, existem custos e demandas que vão além da exposição pública, incluindo investimento financeiro e preparo físico. Hoje, segundo ela, prefere direcionar tempo e recursos para experiências que estejam mais alinhadas ao seu momento de vida.

Influenciadora diz que se afastou do Carnaval com o tempo

Núbia afirmou que a saída aconteceu de forma gradual. Ela disse que há algum tempo não participa mais e deixou de aceitar convites para ocupar posições de destaque, mesmo mantendo respeito pela festa.

"O Carnaval é uma festa linda, faz parte do nosso patrimônio cultural. Mas, há tempos, eu não faço mais parte da folia. Eu me retirei do Carnaval quando começaram a cobrar posto para que você fosse destaque, e isso eu não concordo. Resolvi me afastar - e foi a melhor coisa que fiz", afirmou.

Viagem para a Europa substitui os dias de folia

Durante o Carnaval, Núbia escolheu fazer uma viagem pela Europa. Ela embarcou para a Itália e pretende conhecer cidades como Roma, Florença e Veneza.

Segundo a influenciadora, a escolha tem relação com uma fase em que busca novas experiências, priorizando qualidade de vida e equilíbrio.