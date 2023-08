Recordista em ensaios íntimos, Núbia Oliiver relembra primeira 'Playboy'; confira as fotos

Recordista pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes, por ser a modelo brasileira com mais ensaios nus, Núbia Oliiver, de 49 anos de idade, relembrou um catálago especial: o primeiro para a revista Playboy, de 1994. Ao todo, foram 18 sessões fotográficas exclusiva para o conteúdo íntimo. O material foi um marco por ser um conteúdo também digital.

Em entrevista para a revista Quem, Núbia falou da experiência ao longo dos anos: "Sempre que autografo minhas revistas e encontro matérias que fiz, me orgulho da minha trajetória. Construí uma história significativa", disse.

A modelo revela que tem centenas de revistas da coleção pessoal. "Revisitar esses momentos me confirma que fiz tudo do jeito certo. Estou profundamente aceito de minhas conquistas", afirma Núbia. Recentemente, ela tomou a decisão de disponibilizar seu acervo particular de revistas para venda online.

"Nunca fui descuidada. Já nos contratos que assinava com as revistas, solicitava uma cota de 200 a 300 exemplares, destinada a meu arquivo pessoal. Nunca imaginávamos que as revistas acabariam", comenta o modelo, explicando as razões por trás da venda de sua coleção: "Tenho um quarto inteiro dedicado a essas revistas e ocupando esse espaço me motivou a decidir pela venda desse acervo".

Veja algumas imagens:

(Foto: Acervo pessoal)

(Foto: Acervo pessoal)

(Foto: Acervo pessoal)