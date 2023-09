Núbia Oliiver relata ter tido mais de 400 parceiros sexuais: 'ninfomaníaca'

Núbia Oliiver, de 49 anos, fez revelações surpreendentes sobre a própria vida íntima e comentou sobre a "compulsão por sexo". De acordo com a atriz, ela teve mais de 400 parceiros sexuais e precisou buscar tratamento para lidar com o problema. As informações foram compartilhadas durante participação no Link Podcast.

A modelo disse que iniciou a vida sexual ainda na adolescência. Apesar das experiências, Oliiver se considera uma pessoa comum. No entanto, reconheceu a necessidade de procurar ajuda psiquiátrica para enfrentar a intensa libido, descrevendo-se como uma "ninfomaníaca".

"A adolescência foi marcada por alguns distúrbios sexuais. Naquela época, costumava-se falar sobre ninfomania e eu era uma ninfomaníaca. Tive um problema sério com isso, uma compulsão sexual. Busquei tratamento aos 18 anos, em uma época em que havia pouco conhecimento sobre o assunto e as mulheres também não costumavam falar a respeito", relatou.

Bissexual assumida, Núbia explicou que, no passado, mantinha relações apenas com homens. "Naquela época, eu só me relacionava com homens, mas não importava quantos parceiros eu tivesse, eu nunca me sentia satisfeita. Foi quando um amigo percebeu que eu estava 'descompensada' e me aconselhou a procurar ajuda psiquiátrica", contou.

Ela ressaltou que o tratamento foi desafiador, mas essencial. Após o tratamento, Núbia Oliiver se recuperou e superou essa fase difícil. Ela reconheceu que a compulsão sexual é um distúrbio que pode ser debilitante e agradeceu por ter tido a oportunidade de buscar ajuda profissional para superá-lo.