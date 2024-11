Noivo de Lucas Rangel emociona web ao revelar motivo da escolha da data do casamento

O influenciador digital Lucas Rangel se casa com Lucas Bley nesta segunda-feira (11) em uma cerimônia luxuosa para amigos e familiares, em São Paulo. Horas antes do casamento, o noivo de Rangel compartilhou um texto falando sobre o significado da data para ele e revelou que ela coincide com o dia em que sua mãe falecida faria aniversário.

"Mãe, chegou o dia do meu casamento! O dia 11/11 finalmente chegou. Sim, onze de novembro! Hoje, você estaria completando mais um ano de vida. Desde que você foi morar com Jesus, essa data se tornou vazia para mim", escreveu Bley em uma rede social, onde publicou uma foto com a mãe.

Ele revelou que, quando a mãe era viva, o dia era muito especial para ele, que fazia questão sempre de preparar algo especial para a mãe, mas, após o falecimento dela, a data havia se tornado vazia. "O primeiro 11/11 sem você acabou comigo. Não tinha sentido viver essa data sem te ver, minha vontade era dormir o dia todo e acordar só no dia 12”.

Depois ele explicou que escolheu a data como uma forma de homenageá-la. ”Decidi fazer essa a forma de te trazer aqui comigo no dia mais especial da minha vida. O meu amor por você é algo que não consigo falar, escrever nem demonstrar a intensidade", disse.

VEJA MAIS:



No depoimento, Lucas Bley ainda contou que gostaria que a mãe tivesse conhecido seu noivo e contou que sua avó entrará com ele no altar, para representar a filha.

"Obrigado por me deixar a maior herança de todas: os ensinamentos de Deus. Isso é muito mais valioso que qualquer coisa de valor que você me deixou! Obrigado por ser meu exemplo, a pessoa que eu me espelho, o maior amor da minha vida, obrigado, mãe. Te amo para sempre. Saudades", concluiu Bley.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)