Ex-BBB Isabelle Nogueira é pedida em casamento por Matteus Amaral em Paris

A cunhã-poranga Isabelle Nogueira foi pedida em casamento por Matteus Amaral neste sábado (9/11), em Paris. O casal de ex-BBBs compartilhou com os seguidores nas redes sociais o vídeo do momento do pedido, que aconteceu durante um passeio na Disney.

Pelo instagram, a manauara mostrou aos seguidores a reação que teve ao ver Matteus ‘Alegrete’ ajoelhado com a aliança nas mãos. “Mil vezes sim”, escreveu Isabelle na rede social. O vídeo mostra Isabelle parada em frente ao castelo da princesa Aurora, no principal parque do complexo. Segundo ela, tudo foi muito bem planejado pelo amado.

“Estou muito feliz e grata. Fiquei muito surpresa, não esperava mesmo. E olha que, pra mim, fazer uma surpresa é muito difícil, porque percebo as coisas muito rápido. O Matheus pensou e planejou tudo sozinho, eu realmente não estava preparada. No momento em que ele me pediu em casamento, eu estava de costas, pois um fotógrafo, um brasileiro que trabalha aqui em Paris, estava acompanhando a gente. Ele pediu para eu ficar de costas, olhando para o castelo, para fazer uma foto admirando a vista. Então ele disse: ‘Pode virar’, para fazer a foto virando para ele. Quando eu virei, o Matheus estava lá", disse ela em entrevista à revista Quem.

Isabelle ainda contou que o namorado sempre a faz muito feliz. “O Matheus é um príncipe, um grande parceiro, para dividir a vida, sempre alto-astral, me colocando para cima. E estou muito feliz; sou muito apaixonada por ele. A cada dia nos conhecemos melhor. Vamos nos conhecer de verdade aqui fora, porque lá dentro do Big Brother nós não tínhamos um relacionamento. Éramos realmente adversários. A cada dia admiro e amo ainda mais”, contou.