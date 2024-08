VÍDEO: Lucas Rangel passa por cirurgia nos olhos após uso de curvex não higienizado

Na última terça-feira (20), o influenciador digital Lucas Rangel compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo relatando uma delicada cirurgia ocular pela qual teve que passar nos últimos dias. O procedimento foi necessário após o influenciador desenvolver um calázio, uma inflamação na pálpebra resultante do uso de um curvex não higienizado.

Segundo Lucas, o problema começou com um terçol, que rapidamente evoluiu para um calázio — um pequeno caroço que se forma na pálpebra, causando inflamação e desconforto. O curvex, conhecido por curvar os cílios, pode se tornar um risco à saúde se não for utilizado de maneira correta e com a devida limpeza.

"Fiz esse vídeo inclusive pra mostrar o PERRENGUE que colocar algo no olho pode causar 🤦🏻‍♂️. Tomem cuidado e sempre higienizem tudo! Papai Rangel sofre pra vocês aprenderem e não sofrerem 😂", alertou o influenciador na legenda.

No vídeo compartilhado, Lucas mostra detalhes do processo pré-cirúrgico, a cirurgia em si, e o período de recuperação, aproveitando para conscientizar seus seguidores sobre a importância de cuidar da higiene dos acessórios de beleza para evitar complicações como a que ele enfrentou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)