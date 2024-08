VÍDEO: Influenciador é criticado por vídeo de maquiagem sobre tragédia aérea

O influenciador Felipe Valentim gerou polêmica na web ao postar um vídeo de maquiagem que fazia referência à tragédia aérea de Vinhedo, em São Paulo. O conteúdo foi amplamente criticado por internautas, que o consideraram desrespeitoso com as vítimas e seus familiares.

ASSISTA:

“Chega a ser desrespeitoso com as vítimas e familiares”, comentou um internauta. Diante da repercussão negativa, o influencer arquivou seus posts no Instagram e o vídeo não está mais disponível no seu perfil do TikTok, onde possui mais de 27 mil seguidores.