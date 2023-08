Noivo de Larissa Manoela defende atriz sobre rompimento com pais “respeitem as mulheres”

O noivo de Larissa Manoela, o ator André Luiz Frambach, divulgou uma carta aberta em defesa da amada após matéria exibida no ‘Fantástico’, no último domingo (13). André afirma ser "muito fácil" sempre culparem a mulher. Ele alega que Larissa viveu a situação durante anos por amor e proteção aos pais.

“Uma mulher jamais deveria ser subestimada (…) Muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e mais uma vez diminuir uma mulher gigante, como se sempre dependesse do outro para tomar decisões e como se o homem fosse superior a ela a ponto de dominá-la. Esquecem que se antes foi dominada, foi por confiar nos pais. Afinal, como poderia imaginar? Então, eu peço, respeitem as mulheres!”, disse ele.

André argumentou que Larissa sempre deve fazer as suas escolhas e ser livre. “Para a minha mulher, eu digo, meu amor, você sempre foi e sempre será livre, só não sabia da sua força, da sua capacidade, do seu tamanho. Papai do céu te fez pequenininha em metros, mas gigante de coração, caráter, valores e essência. Digo mais: você deve sempre viver a tua vida, fazer as suas escolhas independente de mim ou de quem for. Quem te ama por amar sem se importar com sua utilidade na vida própria, vai te apoiar e vibrar por você e permitir que você faça suas próprias escolhas”, declarou André.

Ao final, Frambach declarou que essa não é uma briga sua e que apoiará Larissa em suas decisões. “E quanto a nós? Viverei do seu lado enquanto eu for sua escolha e enquanto você for a minha, caminharei lado a lado te dando todo apoio e suporte do mundo no que eu puder e tentarei no que eu não puder também (…) Sobre mim, quis deixar por último de propósito, não falarei muito. Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio para tudo que minha mulher decidir fazer”, explicou.