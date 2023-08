Amigo da família de Larissa Manoela, cantor Zezé Di Camargo comenta situação com os pais

Zezé Di Camargo revelou que torce por um entendimento entre Larissa Manoela e seus pais. O cantor disse hoje no Encontro, com Patrícia Poeta, que conhece a atriz desde criança. O assunto foi puxado pela apresentadora após a repercussão da entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico.

“Conheço a Larissa e a mãe dela desde criança. A mãe dela, por ser fã da gente, levava ela para o estúdio. Cresci vendo ela e a mãe juntas, é uma relação para mim de mãe e filha, não tem relação mais pura”, declarou.

Zezé destacou que torce por uma solução do problema, e disse estar surpreso com a situação. “Dessa situação, imaginar que tudo é verdade, é uma surpresa imensa. Torço para que as coisas se resolvam, que ela continue a filha amada pelos pais e os pais sendo amados por ela (..) Que tudo isso seja um mal-entendido...muito triste", complementou Zezé.

Larissa Manoela participou de um clipe com Zezé e Luciano, na música Reggae in Roça, em 2018. O cantor fez questão de relembrar o trabalho que fez junto a atriz e agradeceu o carinho.