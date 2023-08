Empresário que descobriu Larissa Manoela abre o jogo: 'Ela nunca gostou administrar os recursos’

A briga envolvendo a fortuna de Larissa Manoela e seus pais virou um dos assuntos mais comentados na internet, no último domingo (13), principalmente após a atriz conceder uma entrevista ao programa “Fantástico”. A repercussão foi tanta que até o empresário, que descobriu a jovem quando ainda era criança, Marcelo Germano, decidiu se manifestar nas redes sociais sobre a polêmica.

Em uma publicação feita no Instagram, ele iniciou a postagem parabenizando Gilberto, pai da Larissa Manoela, pelo dia. “Esse cara fantástico que sempre esteve ao lado da filha em todos os momentos. Sabe, Gilberto, tudo isso vai te deixar mais forte e logo essa filhota estará ao seu lado novamente sempre com esse sorriso e brilho nos olhos”, iniciou.

Depois, Marcelo disse que conhecia toda a história da atriz e que a liberdade que ela almeja, “sempre teve”. Ele afirmou que Larissa Manoela nunca gostou de gerenciar seus próprios recursos, e se hoje manifesta a vontade, é porque amadureceu.

"Hoje recebo mais de 10 convites para dar entrevista e não irei a nenhum pois não estou aqui para me promover às custas desta situação que tenho certeza que vai passar. Apenas comunicando que estou do lado da família que são os 3 juntos. Essa é a única e verdadeira família de Larissa, aquela que estará junto com ela nos momentos mais difíceis", acrescentou, alfinetando a proposta do programa em veicular a entrevista no Dia dos Pais.