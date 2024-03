Nicole Bahls se surpreende ao descobrir morte de Pelé: 'Não estava sabendo, tadinho'; vídeo

Nicole Bahls ficou em choque ao descobrir que o ex-jogador Pelé havia morrido durante o programa "Colônia Bahls", do Multishow. Durante a brincadeira "Quem Sou Eu?" com Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close, a ex-panicat deu dicas para uma de suas convidadas tentar adivinhar de qual personalidade estava falando.

VEJA MAIS

Samira perguntou, então, se sua personalidade estava viva. Quando todos responderam que não, Nicole rebateu: "Está vivíssimo o Rei". "Não, ele morreu", corrigiram os outros participantes.

Ao saber da morte do atleta do século, Bahls pareceu surpresa e lamentou, levando os colegas às gargalhadas. "Meu Deus! Não estava sabendo, não. Tadinho", completou ela. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de um câncer no cólon, descoberto durante um exame de rotina em setembro de 2021.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)