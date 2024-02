Ex de Nicole Bahls é preso em flagrante durante busca e apreensão

A mídia tomou conhecimento de que o ex-marido da ex-BBB Roberta Brasil e ex-noivo de Nicole Bahls, Alessandro Martins de Oliveira, foi preso em flagrante. Tudo ocorreu na última quarta-feira (21), quando a Polícia Civil realizou busca e apreensão na residência dele, localizada em São Luís, no Maranhão.

Durante a operação, Alessandro teria ameaçado os agentes, sendo levado em seguida para a delegacia.

O caso foi iniciado após uma denúncia feita pelo engenheiro civil, Felipe Raoni Loiola de Carvalho, conhecido na cidade. Ele teria comprado um apartamento negociado por Martins, que invadiu o imóvel após a venda. Isso teria ocorrido em janeiro deste ano.

De acordo com Loiola, quando aconteceu a invasão, Alessandro e ele teriam discutido. Na ocasião, o imóvel sofreu danos. Tudo foi mostrado em um vídeo por Loiola.

Na audiência de custódia, que decidiu manter a prisão de Oliveira, ele resistiu à decisão, desobedecendo e desacatando os policiais. Já na quinta-feira (22), a prisão foi convertida em preventiva a pedido do Ministério Público do Maranhão (MP-MA).

O órgão informou que Alessandro deveria permanecer detido para “proteger a ordem pública, considerando os riscos associados à liberdade do acusado e sua atitude desafiadora em relação às autoridades”. O empresário ainda está sendo investigado por invasão de domicílio, lesão corporal, difamação, perseguição, furto qualificado, dano qualificado, calúnia, extorsão e estelionato. As informações são do G1.

Alessandro Martins é policial militar reformado, por conta disso deverá ser transferido para a sede do Comando-Geral da Polícia Militar. Ele já foi preso em outra ocasião.

Em 2010, Alessandro foi preso por sonegação fiscal e estelionato, enquanto estava no Rio de Janeiro. Cinco anos depois, o empresário namorou e ficou noivo de Nicole Bahls, com quem tinha planos de casamento, porém o romance não vingou.

Eles se relacionaram antes da artista de casar com Marcelo Bimbi.

Além da famosa, o PM reformado foi casado com Roberta Brasil, que participou da sexta edição do BBB. Em 2013, acusou o ex-marido de tê-la agredido, além de ameaçá-la de morte. Na época, bailarina ainda contou que vivia em cárcere privado, numa casa cercada por câmeras. “O cara está atrás dela. Ela está jurada de morte e se aparecer vamos ter problema”, comentou o pai da ex-sister.

A ex-BBB precisou se mudar de onde morava com o ex-parceiro, em Fortaleza, no Ceará e passou a viver no Rio, longe dos holofotes, no anonimato. Ao sair do programa, Brasil fez bastante sucesso e chegou a posar na revista Playboy. O ex-casal tem uma filha de 12 anos.