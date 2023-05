Nicole Bahls nega ter ganhado mansão avaliada em R$ 10 milhões de namorado: ‘Isso não existe’

A modelo Nicole Bahls negou que tenha ganhado uma mansão avaliada em R$ 10 milhões como presente de seu namorado, o empresário Marcelo Viana. A informação que foi primeiramente divulgada pelo jornal “Extra” foi rebatida pela ex-Panicat em conversa com o colunista Lucas Pasin.

Nicole afirmou que mora em seu sítio localizado no município de Itaboraí, no Rio de Janeiro, mas que também tem um apartamento na capital carioca. A mansão seria um presente de Viana após as idas e vindas do relacionamento em março deste ano, quando a modelo teria terminado com o empresário por ter supostamente lido mensagens dele com outras mulheres.

A informação do jornal “Extra” aponta que Viana teria confidenciado para seus amigos mais próximos à ideia de dar a mansão como presente para Nicole e que a modelo não saberia da informação. Apesar disso, a ex-esposa de Marcelo Bimbi rebateu as alegações:

“Isso não existe. O Marcelo tem a casa há mais de um ano e a casa é dele. Eu tenho meus imóveis e ele tem os dele. Somos duas pessoas independentes”, declarou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)