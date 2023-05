Bianca Andrade faz tour por nova mansão em São Paulo; confira o vídeo

Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, compartilhou nesta quinta-feira (04) , um vídeo em seu canal do Youtube fazendo um tour por sua nova mansão, localizada em Granja Viana, São Paulo.

A propriedade de luxo chamou atenção dos internautas recentemente por ter um aquário para tubarões, heliponto, haras, cinema e muito mais. No vídeo, a influencer relembra o início de sua trajetória e conquistas depois de muito trabalho.

“De onde veio a ideia de mudar? A casa da minha mãe. Depois que vi minha mãe se realizando daquele jeito, voltei a sonhar com uma casa. É inacreditável, né? Também acho. Mas aconteceu, estou aqui”, disse a empresária.

Criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Bianca Andrade se dedica à internet há 12 anos e, com muita batalha, conquistou seu primeiro patrimônio. “Tudo o que eu faço no meu trabalho depende de muito investimento. Tudo o que eu faturei na vida sempre voltei para o trabalho, porque sempre acreditei que isso me faria crescer”, completou.

Avaliada em R$18 milhões, a mansão possui piscina aquecida, espaço gourmet, sauna úmida, salão de festas com entrada independente, cinema com 12 lugares, salão de jogos, academia, escritório, 4 suítes, cozinha, lavanderia, canil e, por fim, um aquário para tubarão de 34 litros, removido por opção de Bianca.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)