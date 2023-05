Fabio Assunção entra para faculdade e faz sucesso entre os alunos

A assessoria de imprensa de Fabio Assunção confirmou que o ator, conhecido por interpretar vários personagens em novelas da Globo e, atualmente, vivendo Humberto em "Todas as Flores", tem se destacado não apenas na televisão, mas também na sua nova e recente vida acadêmica.

Aos 51 anos, Fabio está cursando Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde tem se mostrado bem enturmado com os colegas do primeiro semestre. Ele estuda à noite e participa ativamente das rodas de conversa durante os intervalos das aulas.

Os colegas de Fabio costumam postar fotos do ator em um perfil no Instagram dedicado aos alunos mais bonitos da turma, brincando sobre a presença de um galã entre eles. Os comentários são cheios de elogios, perguntando quem é o "gatinho com cara de ator de novela" e fazendo referência à sua carreira na televisão.

Apesar da fama, o ator tem mostrado humildade e dedicação em todos os aspectos de sua vida.