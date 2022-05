Cristiana Oliveira relembra casamento com Fabio Assunção e o elogia: "Admiro muito”

A atriz Cristiana Oliveira abriu o coração e não poupou elogios ao falar do ex-marido, Fabio Assunção. Na quinta-feira (5), durante uma entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, de Sérginho Malandro, a artista -que foi a primeira mulher do ator- afirmou que apesar do ex-casal não ter mais contato, ainda o admira.

VEJA MAIS

Oliveira e Fabio assumiram relacionamento quando o ator tinha 19 anos, e Cristiana, 27, em 1990. “(...) Ficamos três anos juntos. Fábio era outro dessa praia da inteligência, da cultura, do questionamento. Sempre foi um cara muito questionador. Ele também veio do teatro de São Paulo. Ele é um super ator, um cara muito entregue. Eu o admiro muito", disse, ao comentar sobre o relacionamento com o artista.

Cristiane revelou que não mantém mais contato com Assunção, porém, continua admirando a sua trajetória artística e pessoal. “. Ele foi um guerreiro. Com tudo o que ele passou na vida, ele está bem, acabou de ter uma filha. É um grande ator. A gente tem que aplaudir. Nunca namorei ator, só ele", finalizou.

Assista a entrevista completa de Cristiana Oliveira:

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão dsa editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)