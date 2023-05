Beyoncé e marido compram mansão avaliada em quase R$1 bilhão e batem recorde; entenda

A casa mais cara já vendida em toda a Califórnia já tem donos: Beyoncé e Jay-Z são os novos proprietários de uma mansão avaliada em quase R$ 1 bilhão, localizada na zona nobre de Malibu.

O imóvel, que tem mais de 2,7 mil metros quadrados, foi projetado pelo arquiteto japonês Tadao Ando, que também é o designer do novo imóvel adquirido pelo rapper e produtor musical Kanye West.

A aquisição, ao custo de 200 milhões de dólares, por um dos casais de artistas mais famosos do mundo bateu o recorde anterior de imóvel mais caro comprado na Califórnia: 177 milhões de dólares (em torno de R$ 844 milhões). A mansão tem também o segundo maior valor de compra dos Estados Unidos, perdendo apenas para um apartamento de Nova York vendido por 238 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão).

O imóvel fica localizado de frente para o Oceano Pacífico, na praia de Carbon, também conhecida como Praia dos Bilionários. A casa foi construída por William Bell, cantor e compositor norte-americano também conhecido por ser um dos maiores colecionadores de artes do mundo. A mansão levou cerca de 15 anos para ser construída.

Esta é a segunda compra de um imóvel milionário feita pelo casal na Califórnia. Em 2017, a dupla adquiriu uma mansão em Bel-Air, no centro de Los Angeles, pelo valor de 88 milhões de dólares, com reformas que subiram o valor do imóvel para cerca de 100 milhões de dólares.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)