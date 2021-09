'Não perdi meu bebê por causa da vacina', diz Bárbara Evans sobre imunização causar aborto

Visivelmente irritada, Bárbara Evans surgiu nas redes sociais, nesta sexta-feira (17), para desmentir a possibilidade da morte do seu filho, na última quinta-feira (16), estar ligada com o fato da influenciadora ter se vacinado contra a covid-19. As informações são do UOL.

Nos stories, ela pediu que os fãs denunciassem a conta do perfil que tem espelhados a suposta fake news sobre a partida precoce do bebê.

“Ele não fala exatamente, mas eu sei interpretar o texto. Ele quer dizer que eu perdi o meu bebê por causa da vacina contra o coronavírus. Só para lembrar, quando eu tomei a vacina não estava grávida. E mesmo se tivesse, eu tomaria. Se a minha médica falou, é porque posso”, disparou a influencer. Ela afirmou que irá tomar medidas jurídicas contra pessoas que continuam espalhando a mentira nas redes sociais.

Ainda na última quinta-feira (17), Evans foi alvo de críticas após compartilhar ‘publis’ mesmo após anunciar a partida do filho. "Eu preciso trabalhar para me sustentar e sustentar meu filho”, rebateu.