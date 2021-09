‘Ele escolheu o melhor para a minha vida’, diz Bárbara Evans ao chorar a perda do primeiro filho

Visivelmente emocionada, Bárbara Evans revelou, em suas redes sociais, nesta quinta-feira (16), que perdeu um dos filhos que esperava. A modelo é casada com Gustavo Theodoro e está grávida pela primeira vez, após uma fertilização in vitro. As informações são da Revista Quem.

Nos stories do Instagram, Bárbara afirmou que se a criança continuasse apresentasse outros mais problemas, ela poderia vir ter um parto prematuro, o que poderia fazer mal tanto para ela quanto às crianças.

“Deus escolheu assim, então a gente tem que aceitar. Não chorei, estou chorando aqui pela primeira vez. Mas estou bem, estou em paz, Deus sabe o que é melhor para gente", afirmou, chorando.

"O corpo vai absorver ele. Não tem problema. Se parasse de evoluir mais para frente, teria alguns riscos de ter que fazer o parto dos dois. Acho que me conectei muito com Deus esses dias e ele acalmou meu coração. Estou bem, chorando porque estou contando para vocês. Sei que ele escolheu o melhor para a minha vida", completou.

