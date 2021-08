Após ganhar peso durante tratamento para engravidar, Bárbara Evans afirma: 'Me aceito'

Bárbara Evans falou na web sobre a aceitação do corpo após ganhar 14 quilos. A modelo explicou recentemente que engordou depois que iniciou o processo de fertilização in vitro para tentar engravidar. Recentemente, Bárbara falou sobre não estar conseguindo manter uma dieta por estar passando por um momento de muito estresse.

"Nesse momento não consigo fazer dieta. Como saudável durante a semana, mas final de semana me dou o luxo de comer o que quiser. Eu nem posso fazer dieta do jeito que fazia, rigorosa, porque as medicações não permitem e também estou extremamente ansiosa e isso faz com que eu coma bastante", explicou.

Barbara seguiu dizendo que estava muito tranquila, mas "estamos passando por um momento agora que fico muito ansiosa, fico muito nervosa, choro demais, estou tomando um hormônio diferente. Falei pra mim 'não se julgue' porque está sendo uma fase complicada... Estou mais cheinha, mas tem muita gente me mandando mensagem falando que estou mais bonita. Eu sempre gostei de ser muito magrinha, não adianta, mas é um momento delicado, um momento de decisões então não estou me controlando muito. Estou me aceitando, como sempre me aceitei", disse ela, na ocasião.