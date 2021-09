'Não estou estufando a barriga, estou grávida de gêmeos de 7 semanas e 5 dias', diz Bárbara Evans

Após ter recebido o comentário de um seguidor falando que ela estava estufando a barriga nas fotos que publica em sua rede social, Bárbara negou dizendo que realmente engordou, principalmente devido ao processo que passou para engavidar, com hormônios e corticóides.

A modelo está grávida de gêmeos, frutos do relacionamento dela com o empresário Gustavo Theodoro. Mas até realizar o grande sonho, a atriz passou por um processo de fertilização in vitro, o qual não foi fácil para ela. “Não estou estufando a barriga, estou grávida de gêmeos de 7 semanas e 5 dias. Eu engordei mesmo, foram cinco meses de muitos hormônios, corticoides, e muita angústia”, respondeu Bárbara.

A filha de Monique Evans completou dizendo que não vê problema em ter engordado. "No momento, eu não vou pensar em nada disso, depois eu corro atrás do prejuízo. E creio que as pessoas não falam do ‘resto’ (do corpo dela), porque, no momento, o que importa mesmo é a gravidez", falou.