Namorado de Fátima Bernardes comenta saída de Bonner do Jornal Nacional

Após quase 30 anos na bancada, jornalista será apresentador do Globo Repórter a partir de 2026

Riulen Ropan
fonte

A mudança de Bonner movimentou as redes sociais, gerando uma onda de comentários e homenagens. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A noite da última segunda-feira (1º) entrou para a história da televisão brasileira. William Bonner, âncora do Jornal Nacional há quase três décadas, surpreendeu os telespectadores ao anunciar que deixará a bancada do telejornal. O jornalista passará a integrar a equipe do Globo Repórter em 2026, ao lado de Sandra Annenberg.

A mudança de Bonner movimentou as redes sociais, gerando uma onda de comentários e homenagens. Entre os destaques, está a manifestação do deputado Túlio Gadêlha, atual namorado de Fátima Bernardes, ex-esposa do apresentador. Em uma publicação, o parlamentar elogiou a trajetória do jornalista:

“Decisão sábia e merecida. Foram décadas de apuração, entrevistas, trazendo fatos, informando. Parabéns pelo profissional e por todo serviço prestado aos brasileiros”, escreveu.

Comentário de Fátima Bernardes para William Bonner

Além da repercussão entre fãs e colegas de profissão, a própria Fátima Bernardes deixou um comentário carinhoso para o ex-marido. A apresentadora desejou sucesso na nova fase: “Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns William Bonner por sua história até aqui.”

Bonner e Fátima não dividiram apenas a vida pessoal, mas também uma parceria histórica na televisão. Os dois comandaram juntos o Jornal Nacional entre 1998 e 2011, formando uma das duplas mais marcantes do jornalismo brasileiro.

Após deixar o telejornal em 2011, Fátima passou a apresentar o programa Encontro. Em 2016, o casal anunciou oficialmente o divórcio. Desde então, a jornalista assumiu o relacionamento com Túlio Gadêlha, enquanto Bonner se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

 

