Quem é César Tralli? Conheça mais sobre novo âncora do Jornal Nacional e substituto de Bonner

César Tralli, renomado jornalista da TV Globo, foi oficialmente anunciado como o substituto de William Bonner na bancada do Jornal Nacional, o principal telejornal do país. Com uma carreira consolidada no jornalismo brasileiro, Tralli assume o posto em um momento histórico da emissora. Saiba mais sobre a idade, trajetória profissional e vida pessoal do novo âncora do JN.

Quem é César Tralli?

César Tralli é um dos rostos mais conhecidos do jornalismo da TV Globo. Ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1970, e está atualmente com 54 anos. Natural de São Paulo, Tralli se destacou por sua postura séria, dicção clara e grande experiência na cobertura de temas de relevância nacional e internacional.

Bacharel em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, possui também mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ambas em São Paulo César Tralli começou sua carreira ainda jovem e tem passagens marcantes por diversas emissoras, incluindo a Rede Globo, onde se consolidou.

Entre os principais trabalhos de Tralli, destacam-se:

Cobertura de grandes operações policiais e políticas . Cobriu conflitos no Oriente Médio , o assassinato do primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin, os dez anos do acidente nuclear de Chernobyl e a morte da princesa Diana .

. Cobriu , o assassinato do primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin, os dez anos do acidente nuclear de Chernobyl e . Apresentador do SP1 (SPTV – 1ª Edição), onde se destacou pela proximidade com o público e apuração firme.

Desde 2021, é âncora do Jornal Hoje , jornal de alcance nacional exibido nas tardes da Globo.

, jornal de alcance nacional exibido nas tardes da Globo. Participações frequentes como plantonista do Jornal Nacional

Vida pessoal

Na vida pessoal, César Tralli é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro, filha da socialite Helô Pinheiro. O casal oficializou a união em 2017 e são pais de Manuela, nascida em 2019. Tralli também mantém uma relação próxima com a filha mais velha de Ticiane, Rafaella Justus, fruto do relacionamento anterior da apresentadora.

Substituição de William Bonner no Jornal Nacional

Após décadas à frente de Jornal Nacional, William Bonner anunciou sua saída da bancada do telejornal. Em seu lugar, a TV Globo confirmou César Tralli como novo âncora titular, ao lado de Renata Vasconcellos, marcando uma nova fase no comando do noticiário mais assistido do país.

A substituição representa uma renovação importante na bancada do Jornal Nacional. Tralli, que já vinha sendo apontado como possível sucessor de Bonner há alguns anos, assume com grande respaldo do público.

