Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bonner é aplaudido de pé por redação do 'Jornal Nacional' após anunciar saída do telejornal

Bonner permanece no jornalístico até o dia 3 de novembro. César Tralli assume sua posição a partir de então.

Estadão Conteúdo

William Bonner foi aplaudido de pé pela redação do Jornal Nacional ao fim da edição dessa segunda-feira, dia 1º, do telejornal. O âncora e editor-chefe anunciou o fim de sua trajetória no JN, após quase 30 anos na bancada.

O registro foi compartilhado no Instagram por Beatriz Bonemer, filha de William e Fátima Bernardes, que acompanhava o pai no estúdio. Bonner permanece no jornalístico até o dia 3 de novembro. César Tralli assume sua posição a partir de então.

VEJA MAIS

image Como foi o primeiro dia de William Bonner no 'Jornal Nacional'?
Ao todo, Bonner ficou 29 anos no programa, o recorde de permanência de um âncora do telejornal

image VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional
Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

image Quem é César Tralli? Conheça mais sobre novo âncora do Jornal Nacional e substituto de Bonner
Com uma carreira consolidada no jornalismo brasileiro, Tralli assume o posto em um momento histórico da Rede Globo

Segundo Bonner, sua saída do JN já vinha sendo trabalhada internamente há cinco anos, e a decisão partiu de um desejo seu de ter mais tempo para a vida pessoal e para os filhos. A partir de 2026, ele passa a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg. Outros telejornais da Globo também serão afetados pela mudança.

"É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional. Minha decisão tem cinco anos e surgiu quando a pandemia estava no auge", justificou, ao relembrar que naquela época um de seus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. "Eu sentia que nos meus dias ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

Jornal Nacional

William Bonner

aplausos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun

A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

29.08.25 19h00

FAMOSOS

VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional

Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

01.09.25 23h42

HOMENAGEM

Fernanda Montenegro tieta neto em set de filmagens de 'Emergência 53': 'Seja feliz neto lindo!'

O neto da atriz é assistente de direção da minissérie do Globoplay

02.09.25 10h33

CULTURA

Amazônia Fashion Week: Belém recebe edição histórica que concilia moda e recursos naturais

Maior evento de moda na região, o Amazônia Fashion Week será lançado nesta quinta (4), no Parque Shopping Belém, com programação focada na produção autoral amazônica em sintonia com avanços tecnológicos

02.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda