Motorista envolvido no acidente que matou sertanejo Aleksandro é denunciado; parceiro lança música

Há pouco mais de um ano, o cantor sertanejo Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, e outras cinco pessoas morreram vítimas de um acidente de ônibus em São Paulo. O motorista que dirigia o veículo foi denunciado pela Promotoria de Justiça de Miracatu.

O MP publicou a informação na última quinta-feira, 18.

Caso o Judiciário aceite a denúncia nos termos apresentados pelo promotor Jonathan Vieira de Azevedo, o acusado poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Além disso, um valor foi estabelecido para reparação dos danos causados pela infração.

Para quem não lembra, no dia 7 de maio de 2022, o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro saiu da cidade paranaense de Tijucas do Sul para São Paulo. Na altura do município paulista de Miracatu, foi visto trafegando a cerca de 109km/h, quando a velocidade máxima permitida no local é de 80 km/h. Pouco depois, um dos pneus do veículo explodiu, levando o motorista a perder o controle da direção. O ônibus capotou provocando as seis mortes e deixando 12 feridos, entre eles João Vitor Moreira Soares, mais conhecido como Conrado, que fazia dupla com Aleksandro.

Na denúncia, o promotor destaca a velocidade do automóvel e ressalta que, dez minutos antes do acidente, o ônibus já havia passado por uma saliência da pista e batido o para-choque no asfalto, sem que o motorista tenha parado para verificar a avaria. Além disso, o denunciado deixou de cobrar dos passageiros o uso de cinto de segurança, mesmo sendo uma medida exigível de qualquer condutor de veículo.

Com a morte de Aleksandro, Conrado segue dando sequência a sua carreira musical. Após o acidente, ele passou 46 dias de internação, desses quatro foram em coma induzido e 29 dias na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), sendo 20 deles em estado grave.

LANÇAMENTO

No dia 07 de maio de 2023, dia que marca a data de um ano do acidente, Conrado lançou “Sou Seu Anjo”. A música é uma homenagem ao amigo e a todas as outras cinco vítimas do acidente de ônibus.

A faixa foi escrita por Conrado e Jefferson Moraes, Vinni Miranda e Gui Prado, a canção já chega com um videoclipe com imagens exclusivas de Aleksandro pelos shows e pelas estradas gravadas durante os anos de carreira, bastidores, vida pessoal e momentos com a família.