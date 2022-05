Ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro teria sido multado mais de 180 vezes

Um levantamento do programa Balanço Geral, da Record TV, apontou que o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, envolvido em um acidente fatal que vitimou seis pessoas, incluindo o vocalista Aleksandro, já havia sido multado 182 vezes, em sua maioria por excesso de velocidade.

Em um vídeo divulgado logo após a notícia do acidente, o veículo foi flagrado supostamente em alta velocidade pela estrada. Porém, em nota publicada no perfil oficial dos sertanejos, a produção relatou que as imagens não condizem com o momento do acidente. "Principalmente, não comprovam a velocidade do veículo no momento e, tão pouco, com o local da colisão". Confira o flagra:

O acidente

O ônibus da dupla Conrado e Aleksandro tombou no canteiro central da Rodovia Régis Bittencoutt, no interior de São Paulo, no km 402,2 da pista, por volta das 10h30 do sábado (07). Os artistas haviam feito um show na sexta-feira em Tijuca do Sul e seguiam para São Pedro, em São Paulo. Além do cantor Aleksandro, outros cinco membros da equipe morreram no acidente.

Pneu furado é apontado como causa

Apesar das especulações sobre alta velocidade, o advogado da dupla, Marco Valadares, alegou que a tragédia pode ter ocorrido devido à explosão de um pneu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também chegou a informar que um pneu estourado poderia ter sido a causa, suspeitando que, por conta disso, o motorista acabou perdendo o controle e bateu no canteiro.

Em novas imagens divulgadas nesta quarta-feira (11/05) e capturadas pelas câmeras de um estabelecimento da Rodovia Régis Bittencourt, o ônibus pode ser avistado passando ao fundo e, momentos depois, um estrondo é escutado por quem estava no local. As causas do acidente seguem em investigação.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)