Laudo indica a causa da morte de Aleksandro, dupla de Conrado

O laudo com a causa da morte do cantor Aleksandro, que fazia dupla de Conrado, foi divulgado. Quase um mês após o trágico acidente de ônibus dos sertanejos que na Rodovia Régis Bittencourt, o delegado Carlos Eduardo Ceroni falou ao jornal O Globo sobre o laudo do Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Registro, em São Paulo.

O documento mostra que a causa da morte Aleksandro atestou politraumatismo, traumas múltiplos pelo corpo. O delegado ainda disse, que a causa da morte do cantor foi igual ao das outras vítimas fatais, como dos músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

Vale lembrar, que Marília Mendonça também morreu de politraumatismo em novembro do ano passado, em um acidente de avião em Minas Gerais.

A polícia usou o resultado do IML e o vídeo feito por um motorista de um carro que trafegava na rodovia, para atestar a veracidade das causas do acidente. As imagens mostram o veículo da dupla Conrado & Aleksandro em alta velocidade.

Agora, a polícia analisa imagens coletadas pela polícia no local em que o ônibus tombou. Os laudos da perícia técnica ainda estão sendo estudados. O inquérito ainda não foi concluído, porque faltam os depoimentos d o cantor João Vitor Moreira, mais conhecido como Conrado, e o músico Julio César Bigoli, integrante da equipe. Eles seguem internados.

Ao todo, foram colhidos os depoimentos de 13 pessoas, entre passageiros, policiais rodoviários federais e bombeiros, de acordo com o delegado. Porém, o mais importante foi o do motorista Valdoir Martins, condutor reserva.