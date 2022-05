Conrado acorda na UTI e pergunta por Aleksandro: 'morreu, não morreu?'

O cantor João Vitor Moreira Sales, o Conrado, acordou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na quinta-feira (12). Uma das primeiras reações foi perguntar pela sua dupla, Aleksandro, que faleceu após um acidente de ônibus, em São Paulo (SP), no dia 7 de maio. De acordo com pai do cantor, Airton Correia, em entrevista ao G1, uma das primeiras frases ditas foi: ‘O Aleksandro morreu, não morreu?’. O sertanejo chorou e lamentou a perda.

O estado de saúde de Conrado é estável. Segundo boletim médico, o cantor segue com respiração espontânea e sem dificuldades respiratórias. Além de Conrado, no mesmo hospital está o músico Júlio César Bugoli Lopes. Ainda é grave a situação dele, que segue na UTI, mas já apresentou uma melhora clínica e laboratorial. Não houve necessidade de procedimentos cirúrgicos nas últimas 24 horas.

Relembre o caso

O veículo que levava a banda tombou no canteiro central da Rodovia Régis Bittencoutt, no interior de São Paulo, por volta das 10h30, no km 402,2. Os artistas estavam voltando de um show, na sexta-feira (06), em Tijuca do Sul e tinha como destino final o município de São Pedro, em São Paulo. Além do cantor Aleksandro, outros cinco membros da equipe morreram no acidente.

Apesar das especulações sobre alta velocidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que o motivo do acidente tenha sido que um pneu tenha furado e o motorista perdeu o controle e bateu no canteiro.