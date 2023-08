Morre Leo Platô, produtor audiovisual de 'Sampleados', aos 29 anos

O produtor audiovisual Leonardo Augusto, conhecido como Leo Platô, da série de vídeos Sampleados, morreu, nesta quinta-feira (24), ainda de causas desconhecidas. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da paraense Fafá de Belém, com quem o artista de 29 anos já trabalhou anteriormente. “Perdi meu menino”, inicia legenda do comunicado. “O meu menino acabou de partir! Eu estou devastada, não consigo acreditar que você se foi”, complementa a postagem.

Quem foi o produtor audiovisual Leo Platô?

Leonardo Augusto era sócio fundador do estúdio Platô Produções, sendo diretor da Platô Video e do Projeto Sampleados. Ele era conhecido no meio artististico como Leo Platô e já trabalhava no ramo para a internet por 10 anos.

Atuante na região Norte, Leo chegou a realizar trabalhos para a Câmara de Comunicação da Cidade de Belém no Brasil; para emissoras de TV locais, como a TV Liberal (Globo) e a TV Cultura; e também para a agência de viagens Startour, gerenciando estratégias de publicidade e comunicação em Orlando, FL, para atrair clientes para passeios no Disney World nos EUA.

O Linkedin do artistas traz também algumas conquistas neste cenário da comunicação, como a edição de dois curtas-metragens independentes premiados: "Aline Xana" (2012), "Umbral" (2013) e "Encantada do Brega" (2014). Leo Platô também dirigiu e editou vídeos de artistas paraenses como Gina Lobrista, Danniel Lima, Viviane Batidão e Keila Gentil; e trabalhou como diretor e editor da websérie "Sampleados", que conta histórias por meio de canções clássicas da cultura da região Norte do Brasil, retratando as cenas eletrônicas e contemporâneas atuais. Esses filmes se tornaram um fenômeno na internet.

Veja homenagem de Fafá de Belém a Léo Platô