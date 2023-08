Cantor Marcelo Vittorino morre em colisão de trânsito na BR-163, no Pará

O cantor Marcelo Vittorino, morador de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, morreu em um acidente na BR 163, distante 8 km da cidade, no sentido Novo Progresso/Itaituba. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (15).

Ainda segundo o Jornal Folha do Progresso, o cantor saiu de Novo Progresso para o Pátio Chopp, distante 8 km de Novo Progresso, local onde cumpriria agenda. Mas, durante o percurso, colidiu com seu veículo Ford Fiesta de frente com um micro-ônibus da empresa Borburê, que trafegava em pista contrária. O acidente ocorreu por voltas das 20h40.

Ainda segundo a publicação, o corpo de Marcelo ficou preso nas ferragens e ele teve a cabeça estraçalhada com a violência do impacto. O eixo dianteiro do micro-ônibus foi arrancado e ficou embaixo do veículo. O cantor morreu na hora. Não há informações sobre outras possíveis vítimas. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia.