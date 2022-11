Motociclista de 63 anos morre atropelado por carro a caminho de casa em Novo Progresso

O motociclista Elidio Martins dos Santos, de 63 anos, foi arremessado depois de ser atropelado por um carro e morreu no início da manhã de domingo (13) em Novo Progresso, sudoeste do Pará. A vítima estava a caminho de casa e tinha saído do trabalho quando o acidente de trânsito foi registrado as margens da rodovia BR-163, perímetro urbano do município. O condutor do veículo responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro. As informações a cerca do caso foram divulgadas pelo Folha do Progresso.

Partes do carro, que é de cor prata, ficaram espalhadas pela pista onde o caso aconteceu por volta de 6h. O idoso ainda chegou a ser levado ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia solicitou imagens de câmeras de segurança para que possam ajudar a identificar o autor do acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Novo Progresso.

A vítima era de uma família tradicional e pioneira do município. Elidio foi velado na Capela Santa Luzia no domingo. A missa de corpo presente aconteceu às 16h. O sepultamento foi feito logo após a celebração.

Prefeitura divulgou nota de pesar com a morte do idoso

A Prefeitura de Novo Progresso divulgou uma nota de pesar sobre a morte de Elidio. Segundo o comunicado, a vítima “contribuiu para o desenvolvimento” da cidade. A prefeitura disse que só soube da morte da vítima na manhã desta segunda-feira (14). “A Prefeitura de Novo Progresso, neste momento de profunda dor e pesar, manifesta aos familiares e amigos, as mais sinceras condolências.