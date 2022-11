'Capetinha' é preso suspeito vender drogas em bar de Placas, cidade no sudoeste do Pará

Wesley Ribeiro Soras, conhecido como “Capetinha”, foi preso pela polícia na manhã desta segunda-feira (14) suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas na cidade de Placas, região sudoeste do Pará. Capetinha supostamente estaria vendendo entorpecentes em um bar localizado perto da feira livre, no centro da cidade. As informações são do Plantão 24 Horas News.

Os policiais receberam denúncias de Wesley - que não foram divulgadas pelas autoridades - e decidiram se dirigir até a residência do suspeito. No momento da abordagem, os policiais localizaram quatro papelotes de maconha e R$ 162 em espécie. Um aparelho celular e uma motocicleta Honda CG, de cor azul, foram apreendidos também com Capetinha.

Após a captura de Wesley nesta segunda, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil (PC) da cidade, onde foram tomadas as devidas providências.

Capetinha é velho conhecido da polícia

Esta é a segunda vez que Capetinha é preso por tráfico e recentemente foi alvo de busca e apreensão na residência dele. Em 2021, o suspeito havia sido detido pela polícia.