Karen Tavares, Débora Costa e Ellen Silva; conheça as sambistas que faleceram precocemente

Karen Tavares, Débora Costa e Ellen Silva tinham em comum o amor pelo samba e pela música. As três sambistas paraenses, que falecerem este ano, deixaram uma marca na música paraense e muita saudade entre os amantes do samba. Conheça um pouco da história e da obra dessas três grandes artistas do Pará que falecerem precocemente.

Débora Costa - Pagode das Meninas

A jovem musicista paraense Débora Costa atuou no samba e no pagode. Integrante do grupo "Pagode das Meninas" conseguiu junto com as companheiras fazer com que o grupo formado apenas por mulheres chamasse a atenção no cenário musical paraense. Conhecida como “Grandona sem medo”, o carisma de Débora arrebatou 100 mil seguidores no YouTube e outros 50 mil no Instagram. Débora faleceu nesta quarta-feira (16), aos 29 anos, devido uma insuficiência renal e problemas causados pela diabetes. A sambista vinha conquistando um espaço com projeção nacional com o "Pagode das Meninas".

Ouça Como Nunca Amei Ninguém | Separação | Nossa Vida Parou | A Loba - Pagode das Meninas

Débora Costa lutava pelo espaço das mulheres no pagode. (Foto Instagram @pagodedasmeninasoficial)

Karen Tavares

O primeiro trabalho solo de Karen ganhou o título de Melhor Álbum de MPB no Prêmio Amazônia de Música - Edição Pará (Marcelo Lelis / Divulgação)

Karen Tavares recebeu o título de Melhor Álbum de MPB no Prêmio Amazônia de Música - Edição Pará, em junho, no Theatro da Paz. A premiação reconheceu a importância do primeiro álbum solo “Mandou Chamar” lançado no ano passado. O trabalho criado em parceria com amigos músicos foi reconhecido na música paraense. Karen também era integrante do Coletivo Tem Mulher Na Roda de Samba. A produção do primeiro álbum autoral começou em 2017 e seguiu até o ano passado, quando foi lançado. Karen Tavares faleceu no dia 29 de julho.

Ouça "Mandou Chamar" de Karen Tavares

Ellen Silva - Coletivo Tem Mulher Na Roda de Samba

A sambista, produtora cultural e jornalista Ellen Silva integrante do ‘Coletivo Tem Mulher Na Roda De Samba’, ‘Boteco das Negrices’, ‘PodPreta’, teve uma trajetória de defesa da liberdade, cultura e luta contra o racismo. Ellen faleceu no dia 10 de abril, aos 35 anos, de sepse - infecção generalizada, por consequencia de bactérias na corrente sanguínea - , em decorrência do quadro de diabetes.

A jornalista Ellen Silva teve uma trajetória na defesa da liberdade, cultura e luta contra o racismo. (Reprodução / Coletivo Tem Mulher na Roda de Samba)