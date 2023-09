Morre Geraldo Matheus, ator e pai de Christiane Torloni, aos 93 anos

Morreu nesta sexta-feira (26), o ator e diretor Geraldo Matheus Torloni, pai da atriz Christiane Torloni. Geraldo estava com 93 anos e, segundo o Hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, foi de causas naturais.

A informação veio por meio da atriz, que se despediu do pai nas redes sociais. Christiane citou Oscar Wilde para expressar os sentimentos. "Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: 'O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'".

Onde será o velório de Geraldo Matheus?

O velório e o enterro de Geraldo Matheus estão programados para ocorrer no sábado (30), no Rio de Janeiro. Será uma cerimônia reservada para familiares e amigos.

Que foi Geraldo Matheus?

Geraldo teve uma carreira diversificada, atuando como ator, diretor, produtor, administrador teatral e autor. Durante a trajetória, foi da primeira turma da Escola de Arte Dramática de São Paulo, em 1948, ao lado de Monah Delacy. Em 1954, os dois se casaram. Além da esposa, ele deixa dois filhos, Christiane Torloni e Márcio Torloni, um neto chamado Leonardo Carvalho e um bisneto, Lucca Carvalho.