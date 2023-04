Mirella Santos desabafa sobre roubo em sua mansão

Nesta segunda-feira (10), a influenciadora Mirella Santos apareceu aos prantos nas redes sociais ao relatar que teve sua mansão invadida por bandidos na última sexta-feira (07).

No Instagram, a esposa de Wellington Luiz, conhecido como Ceará, explicou que estava viajando no final de semana com o marido e a filha Valentina, quando teve a residência invadida. O roubo foi notado no sábado (08) e mantido em sigilo até o momento por orientação profissional.

VEJA MAIS

Chorando, a modelo disse que teve a pior sexta-feira santa da sua vida. “Deus que me perdoe. No final de semana, a gente foi para um hotel fazenda e arrombaram a minha casa em São Paulo, roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito, muito. Sabe, eu vim de família simples, eu ralei muito para conquistar as minhas coisas, eu sei como é difícil, porque nada foi fácil para gente”, desabafou.

Nervosa, a influenciadora foi consolada pelo marido enquanto contava sobre a situação. “Calma! Você está bem! Está viva, eu estou vivo… O mais importante é que a gente não estava em casa”, disse Ceará.

Mirella também contou que pagava um vigilante de rua para ficar de olho no imóvel, mas que mesmo assim foi invadido, sem ninguém ver, e que essa não seria a primeira vez. “Dei a volta por cima, me recuperei. Daí acontece de novo”, disse.

O crime já está sendo investigado desde sábado (08) pelo delegado Osvaldo Nico, da Polícia Civil de São Paulo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)