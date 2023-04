Em tratamento contra o câncer, Preta Gil é internada no feriado

A cantora Preta Gil, de 48 anos, foi internada no feriado da Sexta-Feira Santa, 7, para ser submetida a exames relativos ao tratamento do câncer de intestino. A informação foi confirmada pela assessoria da artista à Quem. A data do início da internação e nem a previsão de alta foram revelados. A filha de Gilberto Gil foi diagnosticada com a doença em janeiro deste ano.

Na quinta-feira, 6, a cantora justificpou a ausência nas redes sociais, nas últimas semanas. Ela explicou que segue se cuidando e deu informações sobre o tratamento: "Para acalmar vocês: O processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui meu processo de cura, onde precisei me resguardar durante essas últimas semanas", escreveu nos Stories.